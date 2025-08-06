DISPLUTONSA tu mejor opción en seguridad empresarial

30.7 C
Managua
miércoles, agosto 6, 2025
Económicas y Empresariales

Por Quique GonCan
En la Feria Ganadera Internacional Managua 2025, una de las empresas participantes, es DISPLUTONSA «Somos Tu Seguridad», que te ofrece una amplia gama de seguridad para tu empresa.

María José Torres, responsable de ventas, dijo que desde 14 años, ofrecen servicios de seguridad física, electrónica, administración de nómina, custodia personal y empresarial, jardineria y limpieza.

DISPLUTONSA, te ofrece sus servicios a nivel nacional. Están ubicados de Palí Israel Lewites, 100 metros al oeste y 300 metros al norte. Puedes contactarlos al teléfono: 8739-1425.

