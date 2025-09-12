Con inversión de 3, 5 millones de dólares, Lácteos Santa Rita se consolida en el Caribe Norte

La empresa Lácteos Santa Rita S.A. se ha consolidado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) como una de las procesadoras de lácteos con mayor capacidad productiva, gracias a una inversión de más de 3.5 millones de dólares.

La compañía, que procesa más de 10,000 litros de leche diarios, se especializa en la producción de quesos madurados y pasteurizados de alta calidad y proyecta exportar sus productos al mercado de Estados Unidos.

Con 100 empleos formales, Lácteos Santa Rita contribuye a dinamizar la economía local. La gerencia de la planta señaló que uno de sus objetivos principales es garantizar condiciones justas y sostenibles a los productores.

La empresa también fortalece el arraigo comunitario al proveer insumos y víveres directamente en las comunidades, reforzando la alianza con los productores.

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) verifica los controles en la cadena de producción, contribuyendo a la seguridad alimentaria del país, el fomento de las exportaciones y la facilitación del comercio nacional.