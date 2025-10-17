COMTECH presenta un aire acondicionado inteligente que ahorra hasta 70% de energía

COMTECH, empresa líder en soluciones tecnológicas con más de 20 años de experiencia en el mercado nicaragüense, en alianza con LG Electronics, presentó oficialmente el LG Dual Cool AI Air, la más reciente innovación en sistemas de climatización inteligente que promete revolucionar la forma en que los nicaragüenses refrescan sus hogares.

COMTECH presenta el LG Dual Cool AI que enfría 40% más rápido con inteligencia artificial

El LG Dual Cool AI Air incorpora un sistema de inteligencia artificial (AI) capaz de analizar las condiciones ambientales y ajustar de forma automática la temperatura, el flujo de aire y el consumo energético, garantizando el máximo confort con el mínimo gasto. Gracias a su tecnología Inverter DUAL, el equipo optimiza el rendimiento del compresor, logrando un ahorro energético de hasta un 70% y un enfriamiento hasta un 40% más rápido, redefiniendo completamente la experiencia de climatización inteligente según la documentación oficial de LG.

Disponible en capacidades de 12,000, 18,000 y 24,000 BTU, el LG Dual Cool AI se adapta a distintos tamaños de espacios, garantizando siempre un rendimiento óptimo y un ambiente confortable sin importar las dimensiones del área a climatizar. Los nuevos aires LG destacan por integrar inteligencia artificial como eje principal de la experiencia de uso.

Gracias a la función AI Air, el aire acondicionado analiza el entorno y adapta de forma automática la dirección, intensidad y velocidad del aire, garantizando un confort totalmente personalizado. El equipo incluye innovaciones exclusivas como Soft Air, que proporciona frescura sin la incomodidad del aire directo, cambiando a un flujo suave e indirecto al alcanzar la temperatura ideal.

La tecnología Dual Vane incorpora una doble aleta que distribuye el aire en distintas direcciones, cubriendo espacios más amplios de forma uniforme. El kW Manager actúa como una herramienta inteligente que permite controlar y limitar el consumo de energía en tiempo real, mientras que el sistema de autolimpieza avanzada reduce la humedad y bacterias en el interior para un aire más puro.

Conectividad que se adapta al estilo de vida moderno

La conectividad ThinQ™ permite el control desde el smartphone o mediante comandos de voz, integrándose perfectamente con el estilo de vida moderno de los nicaragüenses. Con estas innovaciones, el LG DualCool AI no solo enfría de forma rápida y precisa, sino que también se adapta a los hábitos y necesidades del usuario, ofreciendo una experiencia de confort personalizada en cada uso.

El LG DualCool AI cuenta con el recubrimiento anticorrosivo Gold Fin™, que protege el condensador frente a la humedad y condiciones ambientales adversas, asegurando durabilidad y rendimiento constante a lo largo del tiempo, especialmente importante en el clima tropical nicaragüense.

Durante el evento de lanzamiento, representantes de LG Electronics y COMTECH compartieron las principales características del producto, junto con demostraciones en vivo que evidenciaron su potencia, eficiencia y conectividad. Los asistentes pudieron experimentar de primera mano cómo la integración de inteligencia artificial transforma el control del clima en los espacios modernos.

«En COMTECH seguimos apostando por la innovación tecnológica y las alianzas estratégicas con marcas líderes globales como LG, para acercar al mercado nicaragüense soluciones inteligentes que mejoran la calidad de vida y promueven la sostenibilidad«, expresó el equipo de Mercadeo de COMTECH, según la nota de prensa oficial.

Los aires acondicionados LG DualCool AI están disponibles en Comtech, líder en la distribución tecnológica en Nicaragua, reafirmando el compromiso de ofrecer «Innovación para una vida mejor» a los consumidores modernos del país.