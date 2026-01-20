Comerciantes del Mercado Roberto Huembes ofrecen buenos precios en Feria Escolar

En el parqueo principal del Mercado Roberto Huembes, se realiza la Feria Escolar con variados estilos, marcas y tamaños en mochilas, cuadernos, uniformes, zapatos, calcetas, corpiños y otros artículos.

Feria Escolar en Managua con ofertas para el Ciclo 2026

La comerciante Ericka Guerrero, dijo que esperan a las familias en este Feria Escolar hasta el domingo 25 de enero, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para hacerles precios en la compra para la niñez que alista para recibir el pan del saber.

En los 8 mercados de la ciudad de Managua, se realizan las Ferias Escolares para ofrecer lo mejor y buenos precios a las familias que alistan a sus hijos e hijas para el inicio del Ciclo Escolar 2026.