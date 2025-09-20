type here...
Comercial Filadelfia ya está «modo navidad» con promociones en todos sus electrodomésticos

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Desde ya Comercial Filadelfia está ofreciente grandes descuentos en sus electrodomésticos para que renovés cualquier artículo de tu hogar u oficina.

Norvin Moreno, Vendedor de Comercial Filadelfia, informó que cuentan con un inventario ilimitado y de todas las marcas para que las familias lleven de acuerdo con sus necesidades y a su bolsillo desde pantallas, refrigeradoras, freezers, parlantes cocinas y más.

Para esta navidad también las Reinas del Hogar y especialistas en preparar la cena del 24 y 31 de diciembre, Comercial Filadelfia está ofreciendo juegos de ollas desde dos mil 200 córdobas, dijo Moreno.

Recordó que Comercial Filadelfia está ubicado de la Caimana tres cuadras al sur; Actualmente la Alcaldía está realizando labores en la zona por lo que el personal de la tienda te lleva tus electrodomésticos hasta tu vehículo o hasta donde te espere el taxi.

Sus horarios de atención son de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta que se vaya el último cliente.

