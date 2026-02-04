Claro Nicaragua, la empresa con el internet más rápido y la mejor red de todo el país, consolidó su alianza estratégica con Xiaomi, una de las marcas tecnológicas más influyentes a nivel mundial, para acercar soluciones inteligentes que potencien la productividad, el entretenimiento y la experiencia digital de los nicaragüenses.

Claro trae Xiaomi 15T con audífonos y reloj de regalo

Se amplió el portafolio de dispositivos Xiaomi disponibles en los Centros de Atención al Cliente y tiendas en línea de Claro Nicaragua, consolidando una oferta robusta que combina innovación, diseño y eficiencia.

Xiaomi presentó su modelo Xiaomi 15T, un dispositivo de alto desempeño que llegará de forma exclusiva a través de los canales de ventas y planes de Claro Nicaragua. Los clientes podrán adquirirlo en compras de contado, financiamiento 0% o en planes pospago.

El dispositivo estará disponible en un atractivo combo de lanzamiento que incluye audífonos modelo Redmi Buds 6 Play junto con un reloj inteligente modelo Redmi Watch 5 Active.

Compromiso con la tecnología global

Claro y Xiaomi consolidan alianza estratégica para llevar tecnología global a Nicaragua

Kennet Silva, gerente de Mercadeo y Publicidad de Claro Nicaragua, destacó que esta colaboración va más allá de la comercialización de dispositivos.

«Esta alianza refuerza nuestro compromiso de acercar a Nicaragua lo mejor de la tecnología global. No solo incorporamos dispositivos de última generación, sino un ecosistema tecnológico respaldado por la mejor red de internet del país, lo que potencia las capacidades digitales de personas, emprendedores y empresas«, expresó Silva.

La ejecutiva enfatizó que la sinergia entre conectividad superior y dispositivos de alto rendimiento representa un salto cualitativo en la experiencia digital de los nicaragüenses.

Andrea Flores, gerente de Ventas de Xiaomi, destacó que el fortalecimiento de la alianza se traduce en mayor valor para los clientes de Claro. «Trabajar de la mano con Claro nos permite poner a disposición de los nicaragüenses un portafolio robusto de dispositivos Xiaomi, diseñados para potenciar la productividad, el entretenimiento y la experiencia digital», señaló Flores.

La ejecutiva agregó que esta colaboración asegura que la innovación global llegue al país acompañada de conectividad de alta calidad y una propuesta accesible y competitiva para todos los segmentos del mercado.

Inversión continua en infraestructura

En línea con esta visión, Claro continuó invirtiendo de forma sostenida en la expansión y modernización de su red, garantizando una experiencia de conectividad óptima que permite aprovechar al máximo el rendimiento de dispositivos Xiaomi de alta gama.

La empresa mantiene su liderazgo en el mercado nicaragüense al combinar infraestructura de telecomunicaciones de clase mundial con un portafolio tecnológico que responde a las necesidades de consumidores, emprendedores y empresas.

Para más información sobre esta alianza y el portafolio de dispositivos disponibles, los interesados pueden visitar www.claro.com.ni o acercarse al Centro de Atención al Cliente de Claro más cercano. Los combos de lanzamiento del Xiaomi 15T estarán disponibles por tiempo limitado en todos los canales autorizados de Claro Nicaragua.