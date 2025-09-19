Claro Nicaragua actualiza sus Superpacks con nuevas aplicaciones y beneficios 

Claro Nicaragua anunció la actualización de su oferta de Superpacks, diseñados para brindar una experiencia de navegación más completa a los usuarios nicaragüenses.

Claro Nicaragua renueva Superpacks con más datos y apps

Con esta renovación, los clientes accederán a más datos, disfrutarán de nuevas aplicaciones y mantendrán el beneficio de acumular los gigas no consumidos, optimizando cada recarga que realicen. Esta mejora en los servicios busca fortalecer la posición de la empresa como líder en telecomunicaciones en el mercado nacional.

Ampliación de aplicaciones incluidas en los paquetes

Dentro de los beneficios que ahora integran los Superpacks se encuentran aplicaciones como Pinterest, Google Maps, Waze y Snapchat, expandiendo significativamente las opciones de navegación para los usuarios. A estas se suman las plataformas de música y video más utilizadas a nivel global: YouTube, TikTok, Spotify, Deezer y Apple Music, ofreciendo un ecosistema completo de entretenimiento digital.

Además, los clientes seguirán conectados sin costo adicional a sus redes sociales favoritas: Facebook, Messenger, X, Twitter, Instagram y WhatsApp. Esta oferta está disponible al activar Superpacks desde C$60, manteniendo la flexibilidad y conveniencia que caracteriza a esta propuesta comercial de la empresa.

Beneficios especiales para nuevos clientes

Por otra parte, Claro presenta sus nuevos beneficios de bienvenida para quienes decidan cambiarse a su red móvil. Al adquirir un chip y realizar una recarga de C$60 o más, los nuevos clientes reciben un paquete que incluye minutos a números Claro, 2.5GB para navegar, acceso a YouTube y TikTok, además de redes sociales ilimitadas.

Estos beneficios estarán vigentes por 4 días, brindando a los usuarios la oportunidad de disfrutar, desde el primer momento, de las ventajas de pertenecer a la red con mayor cobertura del país. Esta estrategia busca facilitar la migración de usuarios de otras operadoras y demostrar inmediatamente la calidad del servicio.

Kenneth Silva, Gerente de Mercadeo de Claro Nicaragua, expresó: «Con estas mejoras seguimos innovando en nuestra oferta, asegurando que cada cliente disfrute de más conectividad, entretenimiento y beneficios desde su primera recarga con Claro. Nuestro objetivo es acompañar a los nicaragüenses en su día a día, ofreciéndoles soluciones que se adapten a sus necesidades y que les permitan estar siempre comunicados«.

Esta declaración refleja la estrategia de la empresa de posicionarse como un proveedor integral de servicios digitales, más allá de la tradicional oferta de llamadas y mensajes de texto, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo digital de los usuarios nicaragüenses.

Para conocer más detalles sobre los Superpacks y los beneficios de bienvenida, los interesados pueden visitar el sitio web oficial www.claro.com.ni o las redes sociales de Claro Nicaragua, donde encontrarán toda la información sobre promociones, novedades y servicios disponibles.

La renovación de los Superpacks de Claro Nicaragua demuestra la evolución del mercado de telecomunicaciones hacia ofertas más integrales que incluyen entretenimiento digital y aplicaciones especializadas, respondiendo a las demandas crecientes de conectividad y consumo de contenido digital de los usuarios en el país.