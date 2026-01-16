Claro con la mayor cobertura de fibra óptica del país

Para conectar el futuro de los nicaragüensesClaro Hogar ofrece internet en fibra óptica con TV digital HD, línea fija y acceso a Claro Video + Atresplayer, HBO Max y más, a partir de 100 Mbps.

16 de enero de 2026 / Claro Nicaragua consolida su posición como la empresa con la mayor cobertura de red de fibra óptica del país, llevando la infraestructura, la tecnología más avanzada y confiable a hogares y empresas de Nicaragua. Este despliegue masivo representa un compromiso firme con el desarrollo digital de la nación y además de brindar a nuestros clientes una experiencia de conectividad superior.

La fibra óptica de Claro Hogar llega con el fin de transformar la experiencia de internet en casa, al ofrecer la menor latencia del mercado ideal para juegos online, videoconferencias, trading financiero y aplicaciones en la nube, donde cada milisegundo cuenta.Con un plan inicial desde 100 Mbps, los usuarios también acceden a TV digital HD, línea fija y la oferta de entretenimiento Claro Video con Atresplayer y HBO Max.

“Claro ha optado por invertir en el futuro, además de ser la empresa con mayor cobertura, lo hacemos con la mejor tecnología disponible que es la fibra óptica. Nuestros clientes disfrutarán de mayor estabilidad y velocidades superiores, confiando en la red más rápida de todo el país.” Expresó Kenneth Silva, Gerente de Mercadeo de Claro Nicaragua.

Atresplayer es una plataforma de streaming de contenidosque busca ofrecer series, películas y programas de entretenimiento y a su vez funciona como complemento de Claro Video, integrándose para brindar acceso a contenidos adicionales dentro de la oferta de Claro Hogar.

Al desplegar fibra óptica, no solo estamos satisfaciendo las necesidades de hoy, sino que estamos construyendo la infraestructura para las demandas del futuro: el metaverso, el internet de las cosas (IoT) masivo, el 8K y nuevas aplicaciones que se vayan desarrollando. Invertir en fibra es invertir en futuro.

Claro Hogarte ofrece la red de fibra óptica que se traduce en una conexión estable, sin caídas ni fluctuaciones, incluso en horas de mayor congestión. Tu negocio seguirá operando y su entretenimiento no se detiene.

La inversión de la empresa y despliegue agresivo nos permiten llevar estos beneficios tecnológicos a más ciudades, más barrios y más hogares que cualquier otro operador, cerrando brechas digitales y potenciando comunidades del país.

La compañía invita a los clientes actuales y al público nicaragüense a pasarse ala tecnología de fibra óptica, con la que disfrutarán de mayor estabilidad y velocidades en casa. Para más información ingresa a www.claro.com.ni o visita los centros de atención al cliente.