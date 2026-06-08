Centroamérica es el principal destino del plátano nicaragüense

Las principales especies de plátanos que se cultivan en nuestro país, son el cuerno gigante, el cuerno enano y el CENSA ¾, en los departamentos de Rivas, Chinandega, León, Granada, Carazo, y Managua.

El compañero William Rivas, delegado del MAG en Rivas, destacó que en este departamento se cosecha el 40% de la producción nacional de plátanos, lo que equivale a unos 77 millones de plátanos, de más de 270 millones de unidades.

El productor y exportador de plátanos, Samuel Eliú Serrano, propietario de la Finca El Triunfo ubicada Potosí, departamento de Rivas, dijo que con el acompañamiento del MAG y el IPSA, crecen en el rendimiento por manzanas sembradas.

“Estamos implementando sistemas de riego, lo que deriva en ciclos productivos robustos, y nos permite exportar a Honduras, Costa Ricas, Guatemala y el Salvador”, expresó Samuel Eliú Serrano.

En la zona de Apompuá, en el municipio de Rivas, hay una fábrica de pelado de plátanos, que da empleo a 150 mujeres y 30 varones, quienes garantizan el alimento a sus familias, con el volumen de meta por bolsa que contiene 25 kilos de musáceas peladas.

Alfredo Centeno, presidente de la Asociación de Plátanos y Guineos (APLARI), destacó que esta fábrica es de los productores, quienes llevan sus cosechas, una vez peladas y en cumpliendo con los estándares internacionales, son exportadas, en este particular a Honduras.

