Café Presto regala más de C$1.4 millones en efectivo

Café Presto, marca de Nestlé, lanzó la promoción «Extra Reales Presto» que repartirá más de C$1.4 millones de córdobas en efectivo entre sus consumidores nicaragüenses.

Café Presto lanza promoción con más de C$1.4 millones en premios para nicaragüenses

La dinámica consiste en 59 premios semanales durante ocho semanas, sumando un total de 472 ganadores que recibirán dinero en efectivo por comprar su café de preferencia.

La promoción estará vigente del 1 de abril al 5 de junio y participan todas las presentaciones de Café Presto y Presto Matinal que se adquieran en cualquier punto de venta a nivel nacional.

Desde C$2,500 hasta C$18,000 semanales

Café Presto premia con C$18,000 semanales en efectivo

«Café Presto ha formado parte de los hogares nicaragüenses por generaciones. Para nosotros es muy valioso ese vínculo que construimos con los consumidores, y esta iniciativa es una forma de agradecer su preferencia«, expresó Huáscar Beltré, Gerente de País de Nestlé Nicaragua.

Durante la vigencia de la promoción se entregará un premio de C$18,000, dos premios de C$10,000, cinco premios de C$3,500 y 51 premios de C$2,500 cada semana.

Los sorteos se realizarán en vivo cada viernes a través de un medio de comunicación nacional.

Participar solo requiere enviar un WhatsApp

472 nicaragüenses ganarán dinero con Café Presto

Los consumidores solamente deben adquirir 10 churritos de Café Presto de 1.7 gramos o bien una etiqueta de cualquier presentación de bolsa o frasco. Luego deben registrar el código de lote que aparece en los empaques a través de WhatsApp, al número +507 6980 8472.

«Queremos que quienes disfrutan Café Presto todos los días también tengan la oportunidad de ganar. Por eso diseñamos una mecánica sencilla que permite participar con cualquiera de las presentaciones del producto«, señaló Gema Villanueva, Gerente de marca de Café Presto.

Más de 60 años acompañando hogares nicaragüenses

Huáscar Beltré, Gerente de País de Nestlé Nicaragua

La iniciativa responde a un contexto en el que las familias buscan alternativas para hacer rendir su presupuesto. Café Presto apostó por una promoción que represente un beneficio tangible para sus consumidores, reconociendo la fidelidad de quienes prefirieron la marca durante más de seis décadas.

«Es una forma de devolverles un poco esa preferencia que nos dieron por tantos años y seguir acompañando sus momentos cotidianos, ayudándole un poco a desahogar su presupuesto«, agregó Beltré sobre la promoción que busca fortalecer el vínculo con las familias nicaragüenses que disfrutan su café todas las mañanas.