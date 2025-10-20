BCN mantiene tasa de deslizamiento cambiario en 0% para 2026

El Banco Central de Nicaragua (BCN) informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América para 2026 se mantiene en cero por ciento (0%) anual, por lo que el tipo de cambio oficial para todo el año 2026 será de 36.6243 córdobas por dólar.

El deslizamiento cambiario se establece en correspondencia con el esquema vigente de política monetaria y cambiaria del BCN, atendiendo el objetivo de estabilidad de la moneda nacional mediante el anclaje de las expectativas que facilite alcanzar una inflación estable, para así preservar el poder adquisitivo de la población.

En la decisión sobre la tasa de deslizamiento cambiario, el BCN tomó en cuenta las siguientes consideraciones:

-La economía nicaragüense continúa mostrando un crecimiento económico sostenido, con una baja tasa de desempleo y un aumento del empleo formal. La expansión económica está siendo impulsada por la demanda interna, con aumento del consumo y la inversión, y por un buen desempeño de la mayoría de los sectores.

-La inflación doméstica se ha reducido y se mantiene en niveles bajos y estables, como resultado de las menores presiones de los precios internacionales, una adecuada oferta productiva doméstica, el respaldo de la política de subsidios del Gobierno a bienes y servicios clave y la política de estabilidad cambiaria.

-Las condiciones internas han consolidado la estabilidad del sistema financiero, destacándose el desempeño de la actividad crediticia, apalancada en el crecimiento de los depósitos del público, y presentando mejoras en la rentabilidad y niveles adecuados en la calidad del crédito.

-El saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos se mantiene superavitario, reflejando una dinámica positiva en los flujos externos, con buen desempeño de las exportaciones de mercancías, en un contexto de precios internacionales favorables y una estructura productiva competitiva.

-El mercado cambiario continúa dinámico, con una brecha cambiaria baja y estable, sustentada en una política fiscal, monetaria y cambiaria coherente que ha favorecido una oferta y demanda de divisas equilibrada.

-La política monetaria ha cumplido el objetivo de estabilidad de la moneda nacional, fortaleciéndose los niveles de reservas internacionales.

Así, el comportamiento positivo de las variables macroeconómicas sustenta la decisión de mantener el deslizamiento cambiario en cero por ciento (0%).

Con esta decisión, el BCN reitera su compromiso con su objetivo fundamental de la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos.

Managua, 20 de octubre de 2025