BBQ challenge 2026 llega con su edición más grande y una experiencia “All you can Meat”

El festival gastronómico BBQ Challenge 2026, organizado por Premier Producciones, regresa el 20 de junio con una edición renovada que promete convertirse en la más grande de su historia.

El evento reunirá a miles de amantes de la parrilla, la gastronomía y el entretenimiento en una jornada diseñada para toda la familia.

Por un costo de 600 córdobas, los asistentes podrán disfrutar de la experiencia “All You Can Meat”, que incluye una amplia variedad de carnes, pollo, chorizos y acompañamientos dentro de la entrada.

Además, los niños menores de seis años tendrán ingreso gratuito.

Entre las principales novedades de esta sexta edición destaca la participación de reconocidos referentes de la parrilla argentina, Fede Royo y Valentín Galdón, quienes compartirán sus conocimientos y técnicas a través de exclusivas masterclases abiertas al público.

A ellos se sumarán Los Mendieta, quienes ofrecerán una tercera clase magistral junto a Delicia y Pollo Tip Top.

Uno de los mayores atractivos del festival será nuevamente la preparación de una res entera al fuego durante más de 24 horas, una experiencia liderada por Miguel Orellana, de El Salvador, con el respaldo de Carnes San Martín.

La tradicional competencia BBQ Challenge también regresa con sus categorías Junior y Profesional, permitiendo la participación de equipos parrilleros y aficionados que deseen demostrar sus habilidades frente a las brasas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 16 de junio.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Todoticket Nicaragua y en los puntos de venta físicos de Crepe Lovers.

Desde Premier Producciones destacaron que esta edición busca consolidar al BBQ Challenge como uno de los festivales gastronómicos más importantes del país, combinando gastronomía, aprendizaje, entretenimiento y convivencia familiar alrededor de la cultura parrillera.

BBQ Challenge 2026 promete reunir una vez más a miles de asistentes en una experiencia única donde el sabor, la pasión por la parrilla y el ambiente familiar serán los grandes protagonistas.