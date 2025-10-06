Banpro lanza promoción “Acelera tus compras con Banpro” que trae 5 vehículos para premiar a sus clientes

Este lunes inició la promoción “Acelera tus compras con Banpro”, en la que sorteará 5 vehículos nuevos de paquete, cero kilómetros, entre todos sus clientes que realicen compras por un mínimo de mil córdobas.

Participan todas las tarjetas de crédito y débito Visa y MasterCard emitidas por Banpro Grupo Promérica. Igualmente, las compras realizadas en el exterior también generan acciones y participan, solo tiene que usar la tarjeta de su preferencia.

El licenciado Julio Cisneros, gerente de Banca de personas Banpro, dijo que la promoción inicia hoy 6 de octubre y finaliza el 6 de Enero del 2026.

En tanto, el 8 de enero será el sorteo de los cinco vehículos: Un carro Toyota Prado, Un Toyota Corolla Cross, Un Toyota Yaris y 2 Toyota Raize, todos del año 2026.