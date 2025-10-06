Económicas y Empresariales

Banpro lanza promoción “Acelera tus compras con Banpro” que trae 5 vehículos para premiar a sus clientes

Por Marjourie Robleto
Lectura: Menos de un minuto(s)

Este lunes inició la promoción “Acelera tus compras con Banpro”, en la que sorteará 5 vehículos nuevos de paquete, cero kilómetros, entre todos sus clientes que realicen compras por un mínimo de mil córdobas.

Participan todas las tarjetas de crédito y débito Visa y MasterCard emitidas por Banpro Grupo Promérica. Igualmente, las compras realizadas en el exterior también generan acciones y participan, solo tiene que usar la tarjeta de su preferencia.

El licenciado Julio Cisneros, gerente de Banca de personas Banpro, dijo que la promoción inicia hoy 6 de octubre y finaliza el 6 de Enero del 2026.

En tanto, el 8 de enero será el sorteo de los cinco vehículos: Un carro Toyota Prado, Un Toyota Corolla Cross, Un Toyota Yaris y 2 Toyota Raize, todos del año 2026.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456