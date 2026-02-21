La producción de banano para la exportación tiene una gran importancia económica, social y productiva, generando empleo permanente y temporal en labores de siembra, manejo del cultivo, cosecha, empaque y comercialización, beneficiando a familias de las zonas rurales y dinamizando la economía nacional.

De acuerdo a estudio realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG), se espera una producción de banano para exportación de 1.7 millones de cajas de 42 libras en el primer cuatrimestre 2026; estos volúmenes lo garantizarán nueve empresas bananeras del departamento de Chinandega.