Almacenes Tropigas lanza quinta edición de Etiqueta Negra con descuentos hasta un 40%

Almacenes Tropigas presenta por quinto año consecutivo la campaña Etiqueta Negra, una promoción que viene con un «flow» de descuentos irresistibles para todas las familias nicaragüenses durante la temporada más esperada del año. Con rebajas que van del 10% hasta el 40% en todas las líneas de productos, incluyendo motos AKT, lavadoras, refrigeradoras, cocinas, pantallas, camas y pequeños electrodomésticos, la promoción Etiqueta Negra de Almacenes Tropigas lo tiene todo para renovar el hogar al mejor precio del mercado nacional.

Almacenes Tropigas lanza su quinta edición de la promoción Etiqueta Negra con descuentos irresistibles para familias nicaragüenses

Las tropigangas de «Etiqueta Negra» estarán disponibles del 16 al 20 de octubre en las 41 tiendas de Almacenes Tropigas a nivel nacional, ofreciendo facilidades de compra y cuotas chiquitas que se ajustan al bolsillo de los clientes nicaragüenses. Además, con «CREDIKONG» los compradores pueden llevarse todo lo que quieran y empezar a pagar en diciembre su primera cuota, sin fiador, hasta con 48 meses de plazo y ajustado a sus necesidades, expresó Reynaldo Rocha, Gerente Comercial de la empresa.

Lo mejor de esta promoción es que todas las personas pueden aplicar y comprar al crédito: asalariados, emprendedores y quienes reciben remesas, solamente presentando su cédula de identidad, colilla del INSS o comprobante de ingresos y un recibo de servicios básicos. De esta manera pueden llevarse su producto totalmente garantizado con el respaldo de SERVITOTAL, haciendo que disfrutar de las mejores rebajas nunca haya sido tan fácil ni tan accesible para las familias del país.

«Con nuestra promoción Etiqueta Negra queremos que todos nuestros clientes vivan la experiencia Tropigas: estilo, comodidad y precios bajos con el flow que nos caracteriza», expresó Lesther Rivas, jefe de marca de Almacenes Tropigas, destacando el compromiso de la empresa con brindar soluciones accesibles a los consumidores nicaragüenses.

Servicio TROPICASH

«En Almacenes Tropigas, te seguimos resolviendo con TROPICASH, efectivo a tu alcance, sin fiador, hasta por 36 meses de plazo y con planes que se ajustan a tus necesidades para solucionar cualquier imprevisto que se les presente», agregó el jefe de marca de Almacenes Tropigas, ampliando las alternativas financieras disponibles para los clientes.

Para más información sobre esta promoción, los interesados pueden visitar la página web oficial de Almacenes Tropigas Nicaragua o las redes sociales Facebook e Instagram como @AlmacenesTropigasNicaragua, donde encontrarán más ofertas, descuentos y promociones exclusivas que la empresa tiene preparadas para sus clientes durante todo el año.

«¡Te invitamos a visitar cualquier sucursal de Almacenes Tropigas y descubrir las mejores ofertas y muchas sorpresas que constantemente tenemos preparadas siempre para vos!», puntualizó el representante de Almacenes Tropigas, extendiendo una cordial invitación a todas las familias nicaragüenses para que aprovechen esta oportunidad única de renovar sus hogares con productos de calidad y a precios accesibles durante los cinco días que durará esta esperada campaña comercial.