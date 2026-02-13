Active Motors lanza la aplicación “MIGRUPO Q” para clientes de marcas TVS y VENTO

Active Motors, empresa miembro de Grupo Q, realizó el lanzamiento oficial de su aplicación móvil MiGrupoQ para clientes Active Motors de sus marcas TVS y Vento, una plataforma pionera que integra múltiples servicios en un solo lugar para sus clientes.

“Nuestros clientes, desde la palma de sus manos, ahora pueden agendar el mantenimiento para sus motocicletas o reprogramar sus citas de manera rápida y sencilla, evitando esperas innecesarias”, detalló a Tu Nueva Radio Ya, Jorge Camilo Molina, Gerente Comercial Active Motors.

Informó que, además, los motociclistas podrán conocer el estado de sus motocicletas durante el proceso de mantenimiento, todo en tiempo real.

“Otra buena noticia es que, próximamente se encontrarán disponibles gestiones adicionales como: Pagos en Línea, Cotización de Repuestos e Historial de Servicio”, expresó por su parte Enid Martínez, Gerente Postventa de Active Motors.

Active Motors está presente en todo el país, en más de 100 puntos de venta. El proceso para adquirir una preciosa motocicleta TVS y Vento, es muy sencillo, con solo presentar tu cédula de identidad y comprobante de ingresos, sus vendedores te dan respuesta en menos de 20 minutos.

Para mayor información podés comunicarte a los números 8229-8804 y 8908-2719.