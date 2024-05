Mensaje del Presidente-Comandante Daniel, y Compañera Rosario, en el Día de la Dignidad Nacional.

DIGNIDAD NACIONAL

PATRIA LIBRE O MORIR

Con el Pueblo Digno y Valiente de Nicaraguacelebramos este Día, que és un Día de Redención, de Resurgimiento, de Renacimiento, de Liberaciónde los yugos imperialistas, y un Día que magnifica el Honor y la Gloria del nicaragüense que ama a su Patria y la defiende, en su Integridad y Derechos.

Celebramos este Día en Unidad por el Bien Común. En Espléndidas Esperanzas y Certezas, porque el NO a la sumisión, ese Grandioso y Bravo NO de Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres, és el NO al sometimiento y al deshonor, és el NO que brilló en Zeledón, Andrés,el NO de Carlos, Tomás, Daniel, y de todos nuestros Héroes Nacionales que siempre dieron Amor, y desde esa Fuerza Formidable e Insobornable, desconociendo e ignorando cobardías, vacilaciones o traiciones, somos Pueblo que lucha, que sabe Luchar, y sabe Vencer.

La Rebeldía, el Corazón y el Alma Indómita de Sandino és nuestro Carácter y Orgullo Nacional, y marca nuestra Indeclinable Convicción Anti-imperialista, expresada y ratificada como Bandera y Escudo de Dignidad Nacional : “Yo no me vendo, ni me rindo; yo quiero Patria Libre o Morir”.

Reiteramos las Gloriosas Palabras contenidas en el valiente Mensaje de nuestro General Sandino al invasor yanqui, Coronel Gilbert Hatfield :

“Recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero Patria Libre o Morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del Patriotismo de los que me acompañan. Patria y Libertad”.

Como Combatientes Sandinistas, en estos Tiempos de Paz y Victorias, que son indudables frutos de nuestra Dignidad Nacional, ratificamos en el Siempre Más Allá, Evolucionario, que vamos en Vida Plena hacia el Sol de la Libertad y que nuestro Espíritu Indómito y Fiero sigue insurreccionado contra todas las formas ypretensiones de dominio de los Imperialistas de la Tierra.

Aquí brilla la Paz, y aquí con nuestra Heroica y Sublime Espiritualidad, somos l@s Hij@s Libres, Dign@s y Orgullos@s de Sandino y de su NO Fulgurante, que resuena en nuestras Almas y Conciencias, en Luz de Admirable y Grandioso Porvenir.

Managua, 4 de Mayo, 2024

Siempre Más Allá !

Firmas

Daniel Ortega Rosario Murillo