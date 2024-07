Ya están en Bluefields los dos sobrevivientes del naufragio del barco Scorpio 1

Ayer llegaron a la ciudad de Bluefields Nick Adonis Espinoza Jiménez y Ángel Alexander Sandigo, únicos sobrevivientes hasta el momento del naufragio del barco «Scorpio 1» que se hundió el domingo 14 de julio a las seis de la tarde, luego de zarpar del puerto del Bluff a labores de pesca.

Foto cortesía: Noticias de la Costa Caribe

Nick Espinoza y Axel Sandigo fueron rescatados en aguas de Barra Colorada, en Costa Rica, el pasado miércoles, tres días después del accidente acuático, y fueron llevados al hospital de Güapiles, donde estuvieron ingresados hasta el pasado lunes que fueron dados de alta y ayer luego de las gestiones del Gobierno a través de la embajada en Costa Rica, viajaron a Bluefields.

“Me siento feliz de estar ya en mi casa con mi esposa, mi mamá y mi hija de la que nunca deje de pensar, siempre tuve fe en Dios que saldría de eso y haber sobrevivido es una segunda oportunidad que Dios me dio”, afirmó Nick Espinoza.

Sobre la tragedia el sobreviviente Nick Espinoza, dijo que zarparon del Bluff, el domingo 14, en horas del mediodía y a las seis de la tarde, el barco se fue de lado y luego se volcó, aparentemente por el mal acomodo de la carga.

Agregó que todos sus compañeros lograron saltar del barco a excepción de dos los que fueron rescatados y los 11 marinos se aferraron a la tapa de un termo, pasando los días y a pesar que miraban tierra entre Corn Island y El Bloff, unas 21 millas náuticas, no podían acercarse porque las olas los halaban mar adentro.

Señaló que después ya no vieron las luces posiblemente del Bluff, ya que las olas los alejaron.

“estábamos cansado, no podíamos dormir, y se fueron muriendo uno por uno, al soltarse de la tapa, Bladimir Mendoza no sabía nadar, él fue el primero que se soltó, posiblemente cuando estábamos por los Cayos Perlas, estaba delirando y aunque le decíamos que íbamos a salir de esa, ya no aguantó”, resaltó Nick Adonis.

Recordó que cerca de ellos pasaron dos barcos pero como era de noche no los vieron, después de eso el cansancio venció a sus compañeros que se iban soltando.

Nick, señaló que el segundo en soltarse fue Alder Alvarado, el tercero fue Ervin Jirón Padilla, luego Job Guillen, posterior Kenny Hernández Jiménez, seguido de Roberto Eliseo Obando Romero y Juan Carlos Zambrana Matute

Luego perdí el conocimiento y cuando desperté ya no estaban ni el capitán Angel Rodríguez y Álvaro Yasser Morales, no sé quién de los dos se soltó antes que el otro, fueron los últimos, señaló Nick Espinoza.

Fue la tarde del miércoles 17 de julio, cuando ya estaba semiinconsciente que una lancha, los rescató, “nunca dude que íbamos a salir de eso gracias a Dios”, finalizó diciendo Nick.

Por su parte doña Suleika Jiménez, agradeció a Dios, por regresarle vivo a su hijo, asi como a toda la población que se volcó en solidaridad para las familias de los marinos del “Skorpio 1”, a la alcaldía y al gobierno central que les brindo todas las facilidades para el retorno a Bluefields.

“Estoy feliz de que Nick, este de regreso en casa, me solidarizo con las otras familias que aun viven la angustia por no saber nada de los muchachos de la embarcación, esto es otra oportunidad que le da Dios, deseo que ya no regrese a trabajar al mar, aquí veremos cómo resolvemos”, señaló doña Suleika.

Por otra parte Juan Solano, abogado y representante legal del dueño de la embarcación pesquera Scorpion 1, Leslie Sánchez, dijo ayer, que hoy saldrán más embarcaciones al lugar donde transmitió por última vez la baliza.

Señaló que solo el cuerpo de Job Eliu Armando Guillén García, es el único recuperado de la embarcación Skorpio 1, el que se encuentra en el instituto de medicina legal en Costa Rica, mientras se cumplen los requisitos para repatriarlo a Bluefields.

Sobre los otros dos cuerpos recuperados en la zona, Solano, afirmó que no corresponden a ninguno de los marinos de la embarcación Skorpio 1.

Por lo que aun siguen desaparecidos Ángel Antonio Rodríguez Ruiz, Roberto Eliseo Obando Romero, Juan Carlos Zambrana Matute, Álvaro Yaser Morales Rodríguez, Ervin Alfredo Jirón Padilla, Kenny Roberto Hernández Jiménez, Alder Adonis Alvarado Rivera, y José Bladimir Blass Mendoza.