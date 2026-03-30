Vuelco de camión deja una fallecida y 7 lesionados en La Dalia

Por Cristhian Medina
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La brigadista de salud Antonia Centeno Hernández, de 54 años, murió la tarde de hoy lunes al volcarse el camión en que viajaba como pasajera junto a otras 27 personas.

Tragedia en La Dalia, Matagalpa
Tragedia en La Dalia, Matagalpa

La fatalidad vial ocurrió en la comunidad San José de Caratera, en La Dalia, Matagalpa, cuando el camión placa MT 30-426 se fue de retroceso, al subir una pendiente.

En el hecho presuntamente doña Antonia se lanzó del camión y este le pasó sobre su humanidad, causándole una muerte inmediata.

Accidente mortal en San José de Caratera.
Accidente mortal en San José de Caratera.

En la tragedia otras 7 personas resultaron lesionadas, entre ellas doña Matilde Martínez, de 82 años; Doribel Córdoba, de 17; y el pequeño Abdel Joel Ochoa, de un año, todos trasladados a un hospital de la zona.

La ahora occisa habitaba en la comunidad San Antonio de Caratera, cercana a donde sufrió el fatal accidente.

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