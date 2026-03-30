Vuelco de camión deja una fallecida y 7 lesionados en La Dalia

La brigadista de salud Antonia Centeno Hernández, de 54 años, murió la tarde de hoy lunes al volcarse el camión en que viajaba como pasajera junto a otras 27 personas.

Tragedia en La Dalia, Matagalpa

La fatalidad vial ocurrió en la comunidad San José de Caratera, en La Dalia, Matagalpa, cuando el camión placa MT 30-426 se fue de retroceso, al subir una pendiente.

En el hecho presuntamente doña Antonia se lanzó del camión y este le pasó sobre su humanidad, causándole una muerte inmediata.

Accidente mortal en San José de Caratera.

En la tragedia otras 7 personas resultaron lesionadas, entre ellas doña Matilde Martínez, de 82 años; Doribel Córdoba, de 17; y el pequeño Abdel Joel Ochoa, de un año, todos trasladados a un hospital de la zona.

La ahora occisa habitaba en la comunidad San Antonio de Caratera, cercana a donde sufrió el fatal accidente.