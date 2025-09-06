type here...
sábado, septiembre 6, 2025
Vuelco de camión con guineos chinandeganos deja un lesionado en San Marcos, Carazo

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un camión cargado con guineos, proveniente de Chinandega, se volcó en horas de la mañana de este sábado en el municipio de San Marcos, Carazo, dejando a una persona con lesiones y cuantiosos daños materiales.

El camión blanco con placas M 256-494, era conducido por Norman Noé Muñoz Fajardo, de 45 años, quien resultó ileso.

El acompañante, Ivadis Enrique Campos Chávez, de 26 años, sufrió golpes y fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos de San Marcos, quienes determinaron que no requería ser trasladado a un hospital.

Según los informes preliminares, el accidente ocurrido en una zona conocida como Las Carolinas, fue provocado por el exceso de velocidad y la sobrecarga del vehículo.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando los detalles para determinar la causa exacta del vuelco.

