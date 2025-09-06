Vuelco de camión con guineos chinandeganos deja un lesionado en San Marcos, Carazo

Un camión cargado con guineos, proveniente de Chinandega, se volcó en horas de la mañana de este sábado en el municipio de San Marcos, Carazo, dejando a una persona con lesiones y cuantiosos daños materiales.

El camión blanco con placas M 256-494, era conducido por Norman Noé Muñoz Fajardo, de 45 años, quien resultó ileso.

El acompañante, Ivadis Enrique Campos Chávez, de 26 años, sufrió golpes y fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos de San Marcos, quienes determinaron que no requería ser trasladado a un hospital.

Según los informes preliminares, el accidente ocurrido en una zona conocida como Las Carolinas, fue provocado por el exceso de velocidad y la sobrecarga del vehículo.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando los detalles para determinar la causa exacta del vuelco.