miércoles, agosto 20, 2025
Vocalista de Los Tigres del Norte sufre aparatosa caída durante concierto

Por Diana Alborán
Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte vivió un momento angustioso tras sufrir una caída durante una presentación de la banda en San Luis de Potosí, en México.

Hernández, de 72 años, caminaba por el escenario mientras tocaba su acordeón cuando, tras un paso en falso, perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa.

De inmediato, los asistentes se mostraron preocupados por su estado de salud, hasta que uno de sus compañeros de la agrupación acudió a ayudarlo.

Pese al incidente, el cantante se levantó y continuó con el concierto como si nada hubiera pasado, lo que generó la ovación del público. Según se supo, se encuentra bien.

