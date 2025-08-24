Vivandera identifica a «gancheras» que la domaron con más de 27 mil córdobas en Mercado de Masaya

Tu Nueva Radio YA conversó con la comerciante Alba Baltodano, quien el pasado viernes fue víctima de robo por parte dos gancheras en el mercado Ernesto Fernández, de Masaya.

Robo a comerciante en Masaya: 27 mil córdobas perdidos

La afectada es originaria de Diriomo, Granada, y precisó que “se le llevaron en el caso” 27 mil 500 córdobas.

Doña Alba Baltodano indicó que las “gancheras” presuntamente son madre e hija y habitan en Chichigalpa, Chinandega.

“Dicen que se llaman Eveling Duarte y Brígida Duarte y se desplazan por varios departamentos cometiendo robos”, dijo doña Alba.

CÁMARA DE SEGURIDAD

En un abrir y cerrar de ojos estas hábiles gancheras sustraen cartera con una fuerte cantidad de dinero

La perjudicada relató que el día del robo se acercó a una distribuidora a cotizar el precio de varios productos, cuando dos mujeres “se le pegaron como chiche” y le sacaron una “cartera” donde portaba los 27 mil 500 córdobas.

Horas después descubrió que le habían robado y llamó al dueño de la distribuidora para que revisara las cámaras de seguridad, la cual grabó el robo a plena luz del día.

La grabación captó el momento en que una adulta mayor que viste una camisola con rayas blancas y rojas, se le acerca a doña Alba, la distrae, y le saca la cartera de un delantal.

Detrás de ella opera otra mujer, presuntamente hija, quien sirve de pared para que nadie pase y el robo pueda cometerse sin problemas.

IBA A COMPRAR POLLO

La comerciante Alba Baltodano precisó que llegó al mercado de Masaya donde se vería con un proveedor de pollo al que le pagaría los 27 mil córdobas que le robaron.

Horas antes le había pagado 10 mil córdobas a un proveedor de queso, si no, el robo hubiese sobrepasado los 30 mil córdobas.

