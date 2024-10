Viral: El atrevido video de «La Joela» del que todos hablan

El creador de contenido Joel Bonilla conocido en el mundo de la farándula como “La Joela”, anda en la boca de los internautas, tras la filtración de un video íntimo en el que se ve desnudo y mojado, en lo que parece ser el baño de una vivienda.

En el clip que dura unos 30 segundos, el también aspirante a boxeador hace un baile “sensual”, mientras se va frotando el cuerpo. Sin embargo, aunque para algunos puede parecer grotesco, lo peor está casi al final de la grabación, cuando el “famoso” se gira, se abre los glúteos y dice: “Todo esto te vas a comer”. La imagen explícita ha generado todo tipo de reacciones en las redes.

El video inicialmente estaba dirigido a la pareja íntima de “La Joela”, quien, al parecer, en medio de una discusión, decidió hacerlo público, generando una ola de comentarios.

Al enterarse de la filtración de las imágenes explícitas, “La Joela” utilizó sus redes sociales para aclarar la situación, aduciendo que ese baile sensual en el baño, le ha traído muchos problemas”.

“Nadie es perfecto. Lo hice porque confiaba en vos, me pedías reales, me pedías todo. Yo no iba a publicar nada de vos, pero ahora sí voy a decir todo, lo que me hiciste no se va quedar así”, dijo “el famoso”.

La Joela además advirtió a su ex pareja que llevará el caso ante las autoridades policiales, por la vergüenza que lo ha hecho pasar ante su familia, sus vecinos y sus “miles” de seguidores en plataformas digitales.

Con lágrimas en sus ojos, “La Joela” advirtió que a pesar de la difícil situación que está atravesando, seguirá adelante entrenando para su pelea en la Velada de Estrellas 2, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en el Polideportivo Alexis Arguello. En la batalla contra Víctor Portocarrero conocido como “La Princesa”.