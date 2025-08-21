Violento accidente de bus deja dos muertos y más de 18 lesionados en carretera San Marcos – Jinotepe

Dos personas fallecieron y más de 18 personas resultaron lesionadas a causa de un violento accidente de tránsito ocurrido la tarde de este jueves en la carretera San Marcos – Jinotepe, en el departamento de Carazo

La primera persona murió en el lugar del accidente y fue identificada preliminarmente como Grace López, de unos 40 años de edad, originaria de Granada, en tanto la segunda víctima murió en el hospital regional Santiago.

El accidente ocurrió cuando el conductor del bus que cubre la ruta Granada – Carazo, se salió de la vía por causas desconocidas y se pasó llevando varios postes del tendido telefónico y luego se estrelló contra un árbol.

Los heridos fueron trasladados en varias ambulancias de la Cruz Blanca y los bomberos al hospital Regional Santiago, de donde tres personas fueron remitidas al hospital Lenin Fonseca, de Managua, debido a su estado grave.

Información en desarrollo…