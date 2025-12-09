Veterinario de Bluefields resulta gravemente lesionado en accidente vial en Tipitapa

En estado delicado resultó el médico veterinario Benito Noel Pérez Acevedo, de 40 años, luego de impactar en su vehículo contra un camión frente a la empresa Lala, en el kilómetro 36 de la carretera Norte, municipio de Tipitapa.

Grave accidente en Tipitapa deja herido a veterinario

Los bomberos de San Benito atendieron al Pérez Acevedo y lo llevaron al hospital Yolanda Mayorga de Tipitapa, de donde fue transferido al Lenin Fonseca.

A causa del fuerte impacto, el veterinario sufrió trauma craneal severo y una herida en el antebrazo izquierdo por lo que fue operado de emergencia.

Pérez Acevedo conducía su vehículo marca Toyota color blanco placas M 402 239, cuando colisionó con el camión de camastro marca GMC, multicolor, matrícula MT 32 480 manejado por David Regino Alonso Martínez, de 38 años.

La policía de San Benito investiga las causas del accidente de tránsito.

El doctor Benito Noel Pérez Acevedo, es originario de Bluefields y propietario de Veterinaria San Lázaro.

