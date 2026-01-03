Venezuela solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil Pinto, informó, a través de su cuenta oficial en Telegram, sobre la comunicación remitida mediante una misiva al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se exponen las denuncias correspondientes y se solicita una reunión urgente.

A continuación, el comunicado

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

No. 00008

Nueva York, 03 de enero de 2026

S.E. Sr. Abukar Dahir Osman Embajador, Representante Permanente de la República Federal de Somalia ante Naciones Unidas Presidente, Consejo de Seguridad (Enero de 2026) Nueva York.-

Distinguido Embajador Osman,

Me dirijo Usted, en su calidad del Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de enero de 2026, en la oportunidad de denunciar la agresión armada perpetrada por parte de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, la cual se constituye en un asunto con graves implicaciones para la paz y la seguridad regionales e internacionales. Durante la madrugada del día 03 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses, ejecutaron un conjunto de ataques armados brutales, injustificados y unilaterales que consistieron en el bombardeo de localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y de otras ciudades en los Estados de Miranda, Aragua, y La Guaira. Adicionalmente, tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones. Este flagrante acto de agresión, premeditado, reconocido y publicitado por el gobierno de los Estados Unidos de América, como había sido advertido por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, viola flagrantemente las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los «Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas».

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