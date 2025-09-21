Venezuela expresa gratitud por palabras de unidad y resistencia de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, indicó que en nombre del presidente Nicolás Maduro, la nación socialista expresa su más sincero agradecimiento por las palabras de unidad, solidaridad y resistencia del presidente Daniel Ortega y la co-presidenta Rosario Murillo.

Yván Gil destaca apoyo de Nicaragua en defensa de soberanía y paz regional caribeña

«Su mensaje nos inspira y fortalece en nuestra lucha contra las amenazas que enfrentamos, defendiendo así la soberanía de nuestro pueblo y la paz en nuestra región caribeña. La unión de nuestros pueblos siempre será la clave para la victoria», expresó Gil a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram.

En la carta enviada por Daniel Ortega y Rosario Murillo al presidente Maduro, los copresidentes nicaragüenses indican que el liderazgo y valentía del líder obrero son determinantes para avanzar hacia el camino de la paz, que se defenderá como patrimonio espiritual y material superior de los pueblos.

El mensaje nicaragüense reconoce el papel protagónico que Venezuela ha asumido en la defensa de los principios de autodeterminación y soberanía nacional frente a presiones externas, consolidando así la alianza estratégica entre ambas naciones.

Finalmente, Nicaragua reitera la decisión de exigir al gobierno de Estados Unidos que cesen sus pretensiones guerreristas en el Caribe para hacerse dueños de los recursos naturales de naciones soberanas. Esta declaración conjunta evidencia la coordinación entre ambos países para enfrentar lo que consideran amenazas a la soberanía regional.

La posición nicaragüense complementa la estrategia venezolana de denuncia contra la injerencia externa en los asuntos internos de los países caribeños y latinoamericanos, particularmente en lo relacionado con el control de recursos energéticos y minerales.

Yván Gil Pinto utilizó Telegram para publicar textualmente: «En nombre del Presidente Nicolás Maduro, Venezuela expresa su más sincero agradecimiento por las palabras de unidad, solidaridad y resistencia del Presidente Daniel Ortega y la Co-Presidenta Rosario Murillo. Su mensaje nos inspira y fortalece en nuestra lucha contra las amenazas que enfrentamos, defendiendo así la soberanía de nuestro pueblo y la paz en nuestra región caribeña. La unión de nuestros pueblos siempre será la clave para la victoria».

A continuación, la carta de los Copresidentes de Nicaragua

Página 1

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 20 de Septiembre, 2025

Compañero Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Sus Manos

Querido Hermano y Compañero

Presidente Nicolás :

Hemos recibido con Orgullo Nuestroamericano tu Carta de ayer, y en primer lugar queremos ratificarte que nuestra Unión no es de Discursos, ni Comunicados… Nuestra Unión es de Siempre Más Allá, como decía nuestro Inmortal Sandino, y eso quiere decir en todo momento, circunstancia, etapa o capítulo de nuestras legítimas y verdaderas Batallas, defendiendo cada palmo de nuestras Tierras Benditas.

Página 2

Nicolás, Hermano, Camarada :

Nuestros Sueños son y serán, porque «nosotros vamos hacia el Sol de la Liberación», también en palabras de nuestro Sandino, que vive y mandata esa Dignidad y ese Decoro Nacional con el que reaccionamos, porque somos Hijos de los Grandes Libertadores de Nuestramérica… Hijos de Bolívar, de Martí, de Sandino, de Fidel, del Che, de Chávez, Comandante Eterno.

Nuestra Causa es de Justicia y Amor, y desde esos Ideales y Valores que nos sostienen, inspiran, motivan y movilizan, Vamos Adelante, unidos, porque es unidos que vencemos, y venceremos, los ignominiosos atropellos imperiales, que desconocen nuestra Valentía, nuestras Convicciones y nuestra absoluta Fe en las Victorias.

Compañero, Camarada Nicolás, somos un solo Pueblo, una sola Patria, Grande y Luminosa, y

Página 3

batallamos, combatimos, luchamos, para Seguir Venciendo y para proclamar, en voz cada vez más alta, que Ni Nos Vendemos, Ni Nos Rendimos, Jamás !

Ante la continua agresión yanqui en nuestros Territorios Sagrados… ante su abominable e insultante presencia militar… ante esos vicios, egoísmo, avaricia, supremacía y afán de dominio, nuestras voces, nuestros pechos, nuestros corazones, nuestros brazos, que son alas, alzados, gritan, gritamos : Somos Uno, Un Solo Pueblo defendiendo la Paz, la Autodeterminación, la Soberanía, y el Derecho que nos asiste a exigir Respeto a quienes sabemos no saben respetar, pero nuestra Decisión es exigir que cese el afán guerrerista y la pretensión de hacerse dueños de todo lo nuestro.

Página 4

Querido Nicolás :

Tu Liderazgo y la Valentía que has mostrado y muestra el Heroico Pueblo tuyo, de Bolívar, de Chávez, son determinantes para que avancemos juntos en los Caminos de Paz, que defendemos como Patrimonio Espiritual y Material Superior de nuestros Grandes Pueblos.

Nicolás, Compañero, Hermano, Nicaragua, que está hecha de Vigor, de Gloria y está hecha para la Libertad, siempre vibrará con el Alma Eterna de nuestros Maestros, Próceres y Guías, con los Estandartes de Libertad, Dignidad, Fraternidad, que sabemos y sabremos honrar hasta el último aliento.

Con Sandino decimos :

«podrá morir el último de mis hombres que son los hombres de la Libertad y el Decoro, pero antes de que esto ocurra, invasor rubio,

Página 5

más de un batallón vuestro habrá mordido el polvo de mis agrestes montañas».

«Yo no me vendo, ni me rindo, yo quiero Patria Libre o Morir !»

«La Soberanía de un Pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano !»

Viva Bolívar !

Viva Chávez !

Viva Martí !

Viva Fidel !

Viva Sandino !

Viva Zeledón !

Vivan Nuestras Tierras y Nuestros Heroicos Pueblos !

Viva Venezuela y Nicaragua que Unidas Seguimos Venciendo !

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo