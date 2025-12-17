Venezuela denuncia amenaza colonialista de Trump

El gobierno venezolano denunció formalmente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien exigió la entrega inmediata de todos los recursos naturales del país caribeño. El mandatario norteamericano lanzó esta amenaza la noche del 16 de diciembre de 2025 a través de sus redes sociales.

El comunicado oficial venezolano calificó la acción como una amenaza temeraria y grave que viola el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad marítima.

Según el documento emitido desde Caracas, Trump afirmó en sus publicaciones que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y exigió su entrega inmediata.

El presidente norteamericano también propuso implementar un bloqueo militar naval con el objetivo de apoderarse de los recursos que pertenecen a nuestra Patria, señaló el gobierno venezolano.

Rechazo inmediato

Venezuela ratificó su soberanía sobre sus riquezas naturales y el derecho a la libre navegación comercial en el Mar Caribe y todos los océanos.

«De inmediato, nuestro Embajador ante la ONU procederá a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela», informó el comunicado oficial.

El gobierno bolivariano hizo un llamado al pueblo estadounidense y a las naciones del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que revela las verdaderas intenciones de Donald Trump.

Defensa de la soberanía nacional

«Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno», expresó el comunicado firmado en Caracas este 16 de diciembre.

El documento finalizó con una cita del Libertador Simón Bolívar: «por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos».

Comunicado íntegro:

Venezuela unida rechaza grotesca amenaza del Sr. Trump y la denunciará

En la noche de hoy 16 de diciembre del año 2025, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, violando el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela.

En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato. El Presidente de los EEUU pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria.

Venezuela, en pleno ejercicio del Derecho Internacional que nos ampara, de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo. En consecuencia, procederá en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas.

De inmediato, nuestro Embajador ante la ONU procederá a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela.

Hacemos un llamado al pueblo de los EEUU y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump de robarse las riquezas del país que vio nacer al Ejército Unido Libertador de Suramérica y que vio nacer a nuestro Libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela en perfecta unión popular militar policial sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de La Paz.

El Sr Donald Trump, de manera textual esgrime la siguiente expresión intervencionista y colonialista: «hasta que regresen a los EEUU todo el petróleo, tierra, y otros activos que me robaron anteriormente». Su verdadera intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de los EEUU en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones.

Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía.

El pueblo venezolano, en perfecta unión popular, militar, policial, se mantiene firme en el cuidado irrestricto de su territorio, de sus riquezas y de su libertad. Con nuestro Padre Libertador decimos: «por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos».

Caracas, 16 de diciembre de 2025.