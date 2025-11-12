Sepultan en Sébaco a Evelyn Rayo, nicaragüense asesinada en Estados Unidos

La tarde de este miércoles fue sepultado en Sébaco, Matagalpa, el cuerpo de Evelyn Ileana Rayo Mairena, de 24 años, la joven madre nicaragüense que fue asesinada a balazos en la ciudad de Bridgeport, en Connecticut, Estados Unidos.

Evelyn Ileana Rayo Mairena, de 24 años

El féretro de la joven arribó anoche a la casa de su familia en la comunidad San Miguel, acompañado por una caravana de motorizados, y luego de velarlo, se le dio cristiana sepultura en su tierra natal.

La Policía estadounidense indicó que la joven madre fue encontrada herida de balas en la cuadra 200 de Black Rock Avenue, el pasado 21 de octubre.

A varios metros del cuerpo de la mujer bañada en sangre, las autoridades encontraron a su hija de un año abandonada en el porche de una casa donde presuntamente la dejó un sospechoso, de identidad desconocida.

Evelyn fue llevada al Hospital Saint Vincent donde fue declarada sin vida a eso de las 9 y media de la noche, a causa de heridas en la cabeza y el cuello, y su muerte fue calificada de homicidio.

El padre de la niña, identificado como Deglis Pérez, dijo que, al momento de la muerte de Evelyn, él se encontraba trabajando en el Estado de Virginia.

Explicó que no había visto a la joven madre desde el domingo anterior, y cuando trató de localizarla el día del crimen, presintió que algo andaba mal, pues no le respondió unos mensajes que le habían puesto.

Los detectives siguen investigando el crimen con ayuda de diversos videos de seguridad aportados por los vecinos.

