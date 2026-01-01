Veinte personas escapan de la muerte al accidentarse camión en que viajaba a playa La Virgen, en Rivas

Terrible susto se llevaron veinte personas la mañana de este jueves cuando el camioncito en que viajaban hacia la playa La Virgen se salió de la vía y se estrelló contra un árbol en el kilómetro 120 de la carretera Sur, en Rivas.

El camión marca Kia color blanco placas M 402-418 era conducido por Eliezer Antonio Rojas y a bordo llevaba como pasajeros a 9 mujeres y 9 varones adultos, además de dos niños de 3 y 5 años, que sufrieron golpes y chollones.

Los sobrevivientes al accidente dijeron a los rescatistas que son originarios de Ciudad Sandino y que el conductor del camión se salió de la carretera luego de dormirse al volante.

Al lugar del percance vial se presentaron agentes de la Policía de Tránsito para determinar las causas exactas del accidente que por poco y cobra la vida de los pasajeros del camioncito.