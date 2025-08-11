Vehículos quemados y dos fallecidos deja colisión cerca del empalme a Salinas Grandes, en León

De manera violenta murieron el motociclista Gerald Enrique Ayala Roque, de 27 años de edad, y su pasajera Natali Josefa Pérez Guido, de 24 años, luego de que un auto que circulaba en sentido contrario les invadió el carril y los chocó de frente.

Trágica colisión en León: dos jóvenes pierden la vida

La tragedia ocurrió en el empalme de Salinas Grandes, kilómetro 77 de la carretera Managua – León, a las 10:40 minutos de la noche de ayer domingo.

La pareja viajaba en la moto marca ATK placa M 169-245 cuando fueron impactados por el automóvil marca Kia modelo Sorento, color blanco, matrícula LE 37 501, conducido a exceso de velocidad por Rommel Francisco Gutiérrez López, de 23 años.

Producto del brutal impacto, ambos vehículos tomaron fuego y se convirtieron en chatarra, en tanto el motociclista Gerald Ayala quedó calcinado en el mismo sitio. La joven Natali Josefa Pérez murió por los golpes grave que sufrió en el encontronazo.

En el auto viajaban como pasajeros Jessenia Urania López Coronado, de 23 años, Fátima Alejandra Gutiérrez López, de 27, y Diego José Barrios Baca, de 36 años, quienes lograron salir ilesos del auto en llamas junto al conductor Rommel Gutiérrez.

Gerald Enrique Ayala Roque y Natali Josefa Pérez Guido eran originarios de la ciudad de León, hacia donde su familia los trasladó para la vela y posteriormente darles cristiana sepultura.

