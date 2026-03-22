Ocotal: un muerto y dos heridos durante ataque de pistolero en bar

El ciudadano Octavio Torres Alvarado murió la noche el sábado, minutos después de ser baleado en el “5ta Bar”, ubicado en la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia.

Tensión mortal en el 5ta Bar de Ocotal

En un intento por salvarle la vida, Octavio fue llevado al hospital Héroes de las Segovias, Ocotal, donde murió a causa de los disparos recibidos.

El ahora occiso habitaba en el barrio Nuevo Amanecer, de la Ciudad de Ocotal, departamento de Nueva Segovia, donde familiares le dieron cristiana sepultura.

En el hecho también resultaron heridos de bala Manuel García, originario de Macuelizo; y una mujer de identidad desconocida, ambos trasladados al hospital de Ocotal.

Impactante escena en 5ta Bar de Ocotal

La cámara de seguridad del local grabó el momento en que el autor del crimen estaba de pie, a la par de Octavio Torres, cuando saca un arma del lado derecho se su cintura y por causas desconocidas le dispara a su víctima.

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Posteriormente el pistolero realizó detonaciones contra las otras dos personas que acompañaban a su víctima.

Acto seguido, trata de huir a paso rápido del bar, sin embargo uno de los clientes se abalanza contra él y logra neutralizarlo.

Acto seguido, otro de los testigos se lanza contra el homicida y lo desarma, entregándolo minutos después a los agentes policiales a cargo de las investigaciones del caso.