type here...
Buscar
29.7 C
Managua
jueves, agosto 14, 2025
Destacadas

Una persona murió y cinco resultaron heridas tras accidente de globo aerostático

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

 
Una persona falleció y otras cinco resultaron gravemente heridas en un accidente de globo aerostático cuando el aparato se aproximaba a la zona de aterrizaje, en la región de Frisia, al norte de Países Bajos.

A bordo viajaban 34 adultos, incluido el piloto y el copiloto. Según la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos, el descenso desarrollaba con normalidad hasta que una repentina ráfaga de viento hizo que el globo ganase velocidad y perdiera estabilidad. La aeronave volcó y rebotó varias veces contra el suelo, provocando que varios pasajeros salieran despedidos.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar. A pesar de los intentos de reanimación, una de las personas heridas falleció en el lugar del accidente. Cinco pasajeros más fueron trasladados a centros hospitalarios, tres de ellos en estado crítico.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456