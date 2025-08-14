Una persona murió y cinco resultaron heridas tras accidente de globo aerostático



Una persona falleció y otras cinco resultaron gravemente heridas en un accidente de globo aerostático cuando el aparato se aproximaba a la zona de aterrizaje, en la región de Frisia, al norte de Países Bajos.

A bordo viajaban 34 adultos, incluido el piloto y el copiloto. Según la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos, el descenso desarrollaba con normalidad hasta que una repentina ráfaga de viento hizo que el globo ganase velocidad y perdiera estabilidad. La aeronave volcó y rebotó varias veces contra el suelo, provocando que varios pasajeros salieran despedidos.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar. A pesar de los intentos de reanimación, una de las personas heridas falleció en el lugar del accidente. Cinco pasajeros más fueron trasladados a centros hospitalarios, tres de ellos en estado crítico.