Una persona muerta y 2 lesionadas al ser impactadas por camioneta en carretera Panamericana Norte

De forma instantánea murió German Alberto Cuadra Arteaga al ser impactado por una camioneta cuyo conductor se desplazaba a exceso de velocidad por el kilómetro 42 de la carretera panamericana norte, la tarde de este martes.

En el mismo accidente vial resultaron lesionados los compañeros de labores de Germán, identificados como Francisco Javier Potosme García y Jackson Eliezer Peña Ruíz, quienes fueron trasladados al hospital de la zona.

Tu Nueva Radio Ya conoció que German, Francisco y Jackson realizaban trabajos de pintura sobre la vía, cuando fueron impactados violentamente, por la camioneta. Los 3 laboraban para el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV).

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles.