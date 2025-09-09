Un pasajero de moto y un peatón ebrio murieron en distintos accidentes en Siuna

El ciudadano Ricardo de Jesús Dávila Rodríguez, de 41 años de edad, murió a las siete de la noche de ayer lunes cuando la moto en que viajaba como pasajero sufrió un violento accidente en Siuna, Triángulo Minero.

El accidente ocurrió en la comunidad Ojo de Agua, kilómetro 339 de la carretera a Rosita, por donde Ricardo iba en la moto marca AKT color azul placa TM 05, conducida por Luis Adán Alvarado Gómez, de 26 años.

Cazadores de noticias informaron que Luis Alvarado conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad cuando colisionó por detrás con una pala mecánica manejada por Holman Isaías Pérez Rayo, de 32 años de edad.

A causa del brutal impacto, Ricardo falleció en el lugar, en tanto el motociclista Luis Alvarado resultó lesionado.

En otro caso trágico, el señor Roger Salutiano Reyes Urbina, de 50 años de edad, falleció a las 8 y media de la noche de ayer lunes al ser atropellado por una camioneta en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de Siuna.

El accidente sucedió frente al Centro Recreativo Nelson donde Roger iba cruzando la vía de forma imprudente y en estado de ebriedad, cuando fue impactado por la camioneta Nissan color gris placas MT 111-94.

La camioneta era conducida por Manuel Ariel Hernández, de 19 años de edad, quien fue retenido por la Policía para determinar su grado de responsabilidad en la desgracia vial.