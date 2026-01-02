Un segoviano fue el primer nica que falleció en Estados Unidos, en este nuevo año 2026

El nicaragüense Amado Fajardo Sánchez, falleció en la ciudad de Chicago, del estado de Illinois, en Estados Unidos, ayer jueves primero de enero de 2026.

El compatriota dejó en la orfandad a dos hijos y a su esposa en estado de embarazo, quienes habitaban con él desde hacía varios años en Estados Unidos.

Amado Fajardo tenía unos 36 años, era originario de la comunidad Las Victorias, del municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia.

A pesar de que falleció en horas de la mañana del jueves, hasta este viernes, las autoridades estadounidenses no habían dado a conocer las causas de su muerte.

Amado fue el primer nicaragüense que falleció en Estados Unidos en este nuevo año, causando luto y consternación en su familia residente en Murra.

Amigos y pobladores de su comunidad han expresado muestras de pesar y solidaridad ante esta irreparable pérdida, acompañando a sus seres queridos.