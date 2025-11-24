Un nicaragüense más desaparece de forma misteriosa en Texas, Estados Unidos

Sumamente angustiada se encuentra la familia del compatriota Santos Omar Lira Alvarado, de 38 años, quien desapareció sin dejar rastros en Texas, Estados Unidos, desde hace 10 días.

El nicaragüense Santos Omar Lira Alvarado

Santos Lira es originario de la comunidad de Guasuyuca, en el municipio de Pueblo Nuevo, Estelí, desde donde sus parientes han tratado de localizarlo sin obtener resultados.

Los familiares dijeron que Santos se comunicaba diariamente con ellos desde que llegó a Estados Unidos, pero desde el pasado 14 de noviembre dejó de hacerlo, por lo cual temen que algo malo pudiera haberle pasado.

Los alarmados parientes, dijeron que Santos habitaba en Corpus Christi, en Texas, y le hicieron un llamado urgente a cualquier persona que lo conozca o haya trabajado con él para que brinden información sobre su paradero.

La familia ruega que les informen cualquier dato que ayude a localizarlo para lo cual pueden comunicarse a los números telefónicos de Nicaragua 8523-5161 o 7830-9694.

