Un muerto y tres detenidos por crimen en barrio La Zacatera, Managua

El ciudadano Pedro Ramón Pilarte Caballero fue ultimado con machete la mañana de hoy miércoles, durante una riña ocurrida en un cauce del barrio La Zacatera, en el distrito 3 de Managua.

Por este crimen, las autoridades policiales capturaron a tres involucrados, a quienes se les ocupó el arma homicida.

Viejas rencillas

Según versiones preliminares, la tarde del martes, Pedro Ramón tuvo un pleito con uno de los detenidos a quien le reventó los labios a puñetazos.

El rival de Pilarte Caballero le juró que el bochinche no quedaría así, y la mañana de este miércoles lo buscó por varios lugares hasta encontrarlo cerca del cauce.

En el nuevo pleito, el ahora occiso recibió heridas mortales en el tórax que lo dejaron muerto, casi de rodillas, sobre un cúmulo de tierra.