Un masaya es hallado muerto en hospedaje de Bluefields, Caribe Sur

Álvaro Alberto Mercado López, de 33 años de edad, originario de La Concepción, Masaya, fue encontrado muerto en la habitación de un hospedaje en la ciudad de Bluefields, Costa Caribe Sur.

José Santos López Moraga, padre del desafortunado, dijo a la policía, que Álvaro, estaba muy nervioso y afirmaba que alguien lo seguía, y que hasta intentó lanzarse de un segundo piso.

En vista de esa situación, don José Santos, sujetó de pies y manos a su hijo, con un mecate, y tras calmarse, se durmió junto a él.

La mañana de hoy sábado, fue que José Santos López, al hablarle a Álvaro, no le respondió porque estaba muerto, situación que es investigada por la Policía Nacional.

José Santos López Moraga, y su hijo, Álvaro Alberto Mercado López, se ganaban la vida, vendiendo miel de abejas en el Caribe, y con frecuencia viajaban a Bluefields.