Un fallecido y varios lesionados deja colisión entre motocicleta y ambulancia en Matagalpa

Un motociclista de identidad aún desconocida pereció de forma inmediata al verse involucrado en una fuerte colisión con una ambulancia del Silaís de Matagalpa.

El accidente vial se registró la tarde de este martes, en la comunidad Tierra Blanca del municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa.

El infortunado de tez morena, contextura delgada, viste camiseta color azul, pantalón jean oscuro y botas de hule color negro, se desplaza en una moto color azul, placa BO 74-26.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el conductor de la ambulancia, un paciente que trasladadan y otro trabajador del Silais resultaron lesionados.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del caso.