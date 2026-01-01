Ucrania mata a civiles en provincia rusa de Jersón

Al menos 24 personas han muerto y 29 resultaron heridas, entre ellas cinco niños, a consecuencia de un ataque con drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la provincia rusa de Jersón, durante la noche de Año Nuevo.

Según las autoridades rusas, varias personas murieron quemadas vivas y fue imposible salvar a más debido a la intensidad del incendio.

El servicio de prensa del gobernador de la provincia rusa de Jersón ha difundido este jueves imágenes desde el lugar de la masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra civiles en la localidad de Jorly la noche del Año Nuevo.