Tu Nueva Radio YA y Loteria Nacional inician Gira Navideña «El Gordo de 50 millones»

Lotería Nacional y Tu Nueva Radio YA ¡La Súper Líder del Dial! se unen para llevar Alegría a distintos departamentos del país con la Gira Navideña.

Este año, Lotería Nacional sorteará ¡El Gordo de 50 millones de córdobas!, el más esperado por todos los nicaragüenses.

Por eso, este jueves, la Unidad Móvil de la Súper Líder del Dial llegará a la una de la tarde, al parque central de Jinotepe, en el departamento de Carazo.

En ese punto, las familias conocerán más detalles del Sorteo Navideño del 23 de diciembre, denominado “Tu Navidad Soñada” con más de 6 mil premios.

En todos los puntos que visitemos, las familias disfrutarán de la animación de Latin William, conocerán a José Luis García Galaxtiquín y podrán fotografiarse junto a la Unidad Móvil de Tu Nueva Radio YA.

También participarán en dinámicas, concursos y podrán comprar vigésimos o billetes completos para el sorteo de 50 millones de córdobas.

RECORRIDOS

Después de nuestra visita a Jinotepe, el viernes estaremos a las 2:30 de la tarde, en el mercado Ernesto Fernández, de la ciudad de Masaya.

Posteriormente, el lunes 27 de octubre llegaremos al mercado municipal de Jinotega, donde compartiremos con los comerciantes a partir de las 9 de la mañana.

El miércoles 29 de octubre estaremos a las 3 de la tarde, en el parque Juan José Quezada, de la ciudad de León; y el jueves 30 en el parque central de Juigalpa, Chontales, a partir de las 9 de la mañana.

El viernes 31 de octubre llegaremos a las 3 de la tarde, al parque central de Matagalpa; el martes 4 de noviembre en el Mercado de Rivas, a las 10 de la mañana; y el jueves 6 de noviembre, a las 3 de la tarde, en el parque central de Chinandega.

A Estelí llegaremos el viernes 7 de noviembre, a las 3 de la tarde, en el parque Morazán; el martes 11 al parque central de Tipitapa; el jueves 13 al mercado municipal de Granada y el viernes 14 de noviembre, en el mercado Centro Histórico, de Ocotal, Nueva Segovia.