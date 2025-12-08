Tu Nueva Radio YA recorre Managua en busca del Altar Más Bonito

Desde las 6 de la mañana de este domingo, la unidad móvil de Tu Nueva Radio YA, recorrió lo hogares del pueblo mariano, que con sus altares y gorras, agradecen la paz, la salud y la unidad familiar a la Virgen Concepción de María, cuya tradición La Gritería, este año cumplió 168 años.

Tradición y fe en La Gritería con Tu Nueva Radio YA

Fernando Morales Cardoza, de 41 años, habitante del barrio Cristo del Rosario, recibió a los devotos de La Conchita, con el tradicional gofio, elaborado por su mamá, quien acogió la tradición mariana y la trasladó a sus tres hijos.

El altar dedicado a la Virgencita, fue diseñado con las cortinas de color blanco y rosado, con luces del inmaculado blanco, representando la pureza de María, madre de Cristo Redentor.

Mientras que en el barrio Javier Cuadra, doña Gladys Concepción Granera, de 59 años, con su reluciente altar, le puso un toque más festivo con el sonido alegre de los filarmónicos, y las familias pasaban paso a paso, a cantar y a recibir la tradicional gorra, acompañada con artículos plásticos y natacatamales.

La señora Lucrecia Cruz, de 68 años, con varios años de residir fuera, la celebró con mucha devoción, por lo maravillosa que se encuentra Nicaragua, en paz y en prosperidad.

«Desde hace 50 años celebran a la Purísima, tradición heredada por su mamá, quien falleció el año pasado, y con mucho amor todos sus hijos, asumen ese legado de fe», expresó doña Lucrecia.

Otro bello altar, adornado al centro con la imagen milagrosa de la Virgencita, y a los lados con los «Árboles de la Vida», fue de mucho gozo para los que acercaron a enaltecer a la Concepción con sus cantos, en casa de Nahomi Margarita Hernández Fuentes, de 17 años, pobladora del barrio Loma Linda, distrito III de Managua.

Durante este recorrido mariano, de la Unidad Móvil de Tu Nueva Radio YA, entregamos paquetes con productos de nuestros patrocinadores, a quienes agradecemos su confianza y apoyo para favorecer a nuestros oyentes.

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Tu Nueva Radio YA, anunciará a las Purísimas ganadoras, durante el Enlace con los Hermanos de Canal 6, el miércoles 9 de diciembre. Gracias por preferir la Mejor Emisora de Nicaragua, La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio YA.

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