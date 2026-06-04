Tu Nueva Radio Ya realiza con éxito Ya Mi Cambiatón con las Figuritas del Álbum Panini

Cientos de personas disfrutaron la tarde de este jueves de «Ya Mi Cambiatón», una actividad organizada por Tu Nueva Radio Ya, en la que los amantes del fútbol intercambiaron sus figuritas repetidas del Álbum Panini de la Copa del Mundo 2026.



Entre las 2 y las 5 y media de la tarde, muchas personas llegaron al Ranchón Tiscapa, con la misión de llenar su álbum de la Copa del Mundo.



Además del Cambiatón, durante la actividad, La Nueva Radio Ya y la Red de Jóvenes Comunicadores efectuaron diferentes dinámicas en las que Guillermo Suárez, de 30 años, se llevó un balón de fútbol al tener 977 figuras plasmadas en su álbum.



En la dinámica de la Mamá Goleadora, la señora Karla Quezada, de Nindirí, Masaya, también ganó otro balón de fútbol.



Por su parte, Eytan Manuel Membreño, de nueve años, de Masaya, se llevó otro balón de fútbol al ganar el concurso de hacer más dominadas con el balón Trionda de la Copa del Mundo.



Tu Nueva Radio Ya, es la emisora oficial del Mundial 2026 en Nicaragua y los invitamos a estar pendientes que en los próximos días haremos otro «Cambiatón».