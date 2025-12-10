Tu Nueva Radio YA premiará este jueves a ganadores de concurso «buscando la Purísima más bonita de Managua»

Tu Nueva Radio YA dio a conocer este miércoles, a las tres ganadoras de la sexta edición de nuestro concurso “Buscando la Purísima más Bonita de Managua”.

Las tres ganadoras fueron elegidas por nuestros seguidores en Facebook: La Nueva Radio YA, votando por su participante favorito.

PRIMER LUGAR: 8 MIL CÓRDOBAS

Con 614 puntos, el Primer Lugar fue para la jovencita Nahomi Margarita Hernández Fuentes, de 17 años, habitante del barrio Loma Linda, a quien le entregaremos un jugoso premio de 8 mil córdobas en efectivo.

La feliz ganadora tiene 7 años de celebrar la purísima como una tradición heredada de su bisabuela.

Su altar lo adornó con luces, flores de madroño, una imagen y un banner de la Virgen María, figuras de ángeles y tres árboles de la vida en colores amarillo, rojo y azul, confeccionados con material reciclable.

Nahomi Margarita nos relató a través de llamadas telefónicas que realizó Transmisiones en Vivo en su TikTok en el que invitaba a sus amigos a que entraran a nuestra página de Facebook y le dieran Me Gusta a su foto, arrasando con el primer lugar del concurso.

Su purísima la inició a las 5 de la tarde y la terminó hasta las 12 de la noche, logrando entregar 2 mil artículos a igual número de personas, gracias al apoyo de familiares que la ayudaron a comprar la Gorra Mariana

SEGUNDO LUGAR: 5 MIL CÓRDOBAS

Con 309 puntos, el segundo lugar fue para doña María Teresa Márquez de Flores, de 60 años, habitante del barrio Monseñor Lezcano, a quien le entregaremos un premio de 5 mil córdobas.

Nuestra fiel oyente tiene 20 Años de Celebrar La Purísima y su altar lo adornó con 4 imágenes y una fotografía de la virgen María, destacándola como Madre de la Esperanza.

Doña María Teresa relató que ella tenía el deseo de comprar su casa, y un día le pidió a la virgen que le cumpliera su sueño.

Tiempo después su marido compró una raspadita y ganó un jugoso premio con el que pudieron comprar una casa.

Lo interesante del caso, es que en la vivienda encontró una imagen de la Virgen María, y entendió que ella le había cumplido el milagro, y desde ese entonces empezó a celebrar la purísima en manera de gratitud.

TERCER LUGAR: 3 MIL CÓRDOBAS

El tercer lugar de nuestro evento Mariano fue para doña Lucrecia Cruz, de 68 años, quien obtuvo 137 votos de parte de nuestros seguidores, y mañana jueves le entregaremos un premio de 3 mil córdobas.

Doña Lucrecia también habita en el barrio Monseñor Lezcano, y heredó la tradición de celebrar la Purísima de parte de su mamá Fidelia Meza, quien falleció el año pasado.

Su altar lo adornó con luces, flores de madroño, pascua y jazmín. También colocó una fotografía de su mamá Fidelia Meza, como un homenaje a su legado de fe.

MÓVIL MARIANA

Durante la sexta edición de nuestro concurso “Buscando la Purísima más Bonita de Managua”, la Móvil Mariana de Tu Nueva Radio YA recorrió 12 barrios capitalinos el 7 de diciembre, visitando decenas de Purísimas.

Durante el recorrido elegimos 6 participantes que cumplían con la creatividad, orden, limpieza y belleza de los altares.

Posteriormente publicamos sus fotografías en nuestro Facebook: La Nueva Radio YA y fueron nuestros oyentes quienes le dieron Me Gusta y comentaron las fotos que más les gustaron, eligiendo así a los ganadoras.

PREMIACIÓN

A las tres felices ganadoras las premiaremos este jueves a las 11 de la mañana, en nuestro Enlace Hablemos Ya Conecta2 con Canal 6, para que todos nuestros fieles oyentes y seguidores de redes sociales puedan conocerlas.

Tu Nueva Radio YA agradece a los patrocinadores con cuyos productos elaboramos cientos de Bolsos Marianos que entregamos a las familias que se acercaron a nuestra Móvil Mariana mientras recorríamos los barrios de Managua.