Tu Nueva Radio YA lidera categorías periodísticas de Premio Lo Nuestro Nicaragua 2025

La ceremonia anual se realizará el 26 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el hotel Holiday Inn, en Managua, como un reconocimiento a las glorias del pentagrama del Arte y la Cultura de Nicaragua.

Dennis Schwartz Galo, Bismarck García y Hugo Flores de La Nueva Radio YA

En la edición número 31 de Premio Lo Nuestro Nicaragua, el compañero Dennis Schwartz Galo, Director General de La Nueva Radio YA, será galardonado con el premio a la Excelencia Periodística Nicaragüense.

Los compañeros Bismarck García, Coordinador de Prensa de Tu Nueva Radio YA, y Hugo Flores, locutor y conductor de Noticiero YA y Contacto 600, recibirán el premio a la Mejor Voz de la Radio.

Tu Nueva Radio YA también recibirá el premio al Mejor Programa de Humor y Farándula, con “La Hora del Buen Humor” que dirige nuestro compañero de labores Reynaldo Olivares, los sábados y domingos, en horario de 11pm a 12 de la medianoche.

Premio Lo Nuestro Nicaragua es realizado por el Sindicato de Artistas de Nicaragua “Rafael Gastón Pérez” en co-producción con “Bailongueros Nicaragua”.

En esta edición entregaran más de 100 premios a personalidades, instituciones, ballet folklóricos y programas televisivos y radiales del país.

La Nueva Radio YA ¡La Casa de los Artistas! saluda al compañero Hosman Balmaceda, presidente fundador del Sindicato de Artistas de Nicaragua, y agradece todas las distinciones otorgadas a los compañeros de la Súper Líder del Dial ¡La del Súper Aplastante Primer Lugar!.