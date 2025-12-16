Tu Nueva Radio YA lidera categorías periodísticas de Premio Lo Nuestro Nicaragua 2025
La ceremonia anual se realizará el 26 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el hotel Holiday Inn, en Managua, como un reconocimiento a las glorias del pentagrama del Arte y la Cultura de Nicaragua.
En la edición número 31 de Premio Lo Nuestro Nicaragua, el compañero Dennis Schwartz Galo, Director General de La Nueva Radio YA, será galardonado con el premio a la Excelencia Periodística Nicaragüense.
Los compañeros Bismarck García, Coordinador de Prensa de Tu Nueva Radio YA, y Hugo Flores, locutor y conductor de Noticiero YA y Contacto 600, recibirán el premio a la Mejor Voz de la Radio.
Tu Nueva Radio YA también recibirá el premio al Mejor Programa de Humor y Farándula, con “La Hora del Buen Humor” que dirige nuestro compañero de labores Reynaldo Olivares, los sábados y domingos, en horario de 11pm a 12 de la medianoche.
Premio Lo Nuestro Nicaragua es realizado por el Sindicato de Artistas de Nicaragua “Rafael Gastón Pérez” en co-producción con “Bailongueros Nicaragua”.
En esta edición entregaran más de 100 premios a personalidades, instituciones, ballet folklóricos y programas televisivos y radiales del país.
La Nueva Radio YA ¡La Casa de los Artistas! saluda al compañero Hosman Balmaceda, presidente fundador del Sindicato de Artistas de Nicaragua, y agradece todas las distinciones otorgadas a los compañeros de la Súper Líder del Dial ¡La del Súper Aplastante Primer Lugar!.