Tres personas resultan lesionadas al volcarse camión cargado de frutas ceca de la Rotonda Metrocentro

El accidente ocurrió esta madrugada, luego que el camioncito marca Isuzu color celeste placa MY 1490, en el que se trasladaban 5 comerciantes con canastos cargados de frutas, se volcó de la rotonda de Metrocentro 2 cuadras y media al lago.

Accidente de camioncito en Metrocentro: detalles y heridos

Tu Nueva Radio Ya conoció que el camioncito era conducido por Kevin de los Reyes Calero Ortiz, de 23 años, quien resulto con goles leves.

“El camioncito me comenzó a dar problemas en los frenos después de salir de la rotonda y dirigirme hacia el lago, venía a 40 kilómetros por hora, y ya no lo pude controlar, hasta volcarnos” expresó el conductor Kevin Calero.

Entre de los lesionados están la señora Francisca Cándida Ortiz, de 46 años, el ciudadano Mely Sandor de 27 años, Sergio Calero Ortiz, quien resulto con trauma de tórax y lesiones en una de sus piernas, los tres trasladados al hospital Fernando Vélez Páiz.

Otro que viajaba en el vehículo es Berman Francisco Bojorge Calero, de 15 años, quien resultó solo con golpes menores que no ameritaron su trasladado a un centro asistencial.

El camión había salido del municipio de la Concepción, en Masaya al mercado oriental, viaje que realiza tres veces a la semana para comercializar sus productos, dijo el conductor Kevin Calero, quien agregó que esta vez traían 50 canastos de frutas como: melocotones, papayas, naranjas, aguacates, coco, aguacate, mangos y guanábanas que quedaron regados sobre la vía.

