Tres nicaragüenses son arrestados por distintos delitos en San Francisco, Estados Unidos

La Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a tres nicaragüenses por delitos considerados graves, en San Francisco, California, Estados Unidos, entre el 19 y el 25 de marzo.

Los nicaragüenses detenidos en EE.UU.: Dixon Arauz Cruz, Luis Castro Rayo y Roberto José Potosme Dixon

El primero de los detenidos es Dixon Arauz Cruz, de 27 años, arrestado el 19 de marzo por mantener relaciones sexuales con un menor y evadir a un agente del orden público.

El segundo arrestado es el pinolero Luis Castro Rayo, de 31 años, quien fue acusado por participar en delitos de robo de correspondencia y posesión de bienes robados.

Castro Rayo se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y fue capturado el 25 de marzo.

Las autoridades de Inmigración de San Francisco informaron que el mismo 25 de marzo apresaron al nicaragüense Roberto José Potosme Dixon, de 40 años, quien se encontraba en condición migratoria irregular en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe, Potosme Dixon fue detenido tras intentar cobrar un cheque falso, con la intención de cometer fraude.

Las autoridades indicaron que el documento presentado no era válido, lo que llevó a su inmediata detención.

Actualmente, los tres detenidos permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en espera de su expulsión del país conforme a las leyes de Estados Unidos.

