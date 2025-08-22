Tres jovencitas luchan por sus vidas, tras accidente de bus en Carazo, donde murieron dos mujeres

Con pronósticos reservados continúa en el hospital Lenin Fonseca, la joven Silvia Elena Pérez Gutiérrez, de 21 años, quien sufrió trauma craneal severo cuando el bus en que viajaba se salió de la vía, derribó postes telefónicos y luego se estrelló contra un árbol en Carazo.

En el violento accidente también resultaron con lesiones de gravedad, Hazel Mayeli García Hernández, de 22 años, del barrio Fátima, en San Marcos y Uris Marcela Padilla Maltez, de 21, de la comunidad El Rodeo, en Diriomo, quienes también están ingresadas en el Lenin Fonseca.

En el accidente fallecieron, la granadina Grace María López Urbina, de 49 años, y María José Ramírez, de 50 años, quienes eran parte de los pasajeros del bus que cubría la ruta Jinotepe-Granada.

La tragedia ocurrió a las 3:10 de la tarde del jueves, cuando el conductor del bus marca International placas GR 222, Ricardo Ramón Flores Espinoza, de 48 años, conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad por el kilómetro 43 de la carretera Jinotepe-San Marcos.

En el accidente también sufrieron lesiones de consideración Fabiana Naiset Acevedo, de 20 años, de Granada; María Johana Gutiérrez Arias, de 21, de Masaya; y la embarazada Alexandra Noemí Sequeira Rodríguez, de 17 años, de Diriomo, Granada.

Otros lesionados son Sandra de los Ángeles Sandino López, de 64 años, Mariano José Reyes Campo, de 66; Román Andrés Mendoza, Félix Martín Arias Pilarte, Domingo Julián García López, y una fémina identificada solo como María Auxiliadora, todos oriundos de Masaya.

Además sufrieron golpes, Hanzel Arana Sandoval, de 18 años; Julio César Alfaro Valenzuela, de 14; Jorge Gadiel Mayorga Bravo, originarios de Granada, Kenia de los Ángeles Chávez García de 21, de Carazo, y Alex Josué Jarquín Baltodano.

Miembros de la Cruz Blanca y los Bomberos Unidos, auxiliaron a los lesionados trasladándolos al hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que el chofer del bus, Ricardo Flores Espinoza, manejaba en estado de ebriedad, ya que el alcoholímetro le marcó 1.64, equivalentes de 8 a 10 cervezas consumidas, así como a exceso de velocidad lo que al parecer no le permitió mantenerse sobre la vía.

La policía caraceña procedió a detenerlo junto al ayudante, mientras se amplían las investigaciones del mortal accidente de tránsito.

Mauricio Rivas, pasajero del bus y que resultó ileso indicó que tanto el conductor como el ayudante del bus, iban platicando y viendo las conversaciones de sus celulares lo que sumado al estado de ebriedad en que iba el chofer provocó la fatalidad.

Coincidentemente ayer se cumplieron 6 años de otra fatalidad similar que dejó 3 personas fallecidas y 4 lesionadas en el kilómetro 97 de la carretera León-Telica, donde un bus de transporte de personal de la empresa de zona Franca Yazaki colisionó con otro bus por fallas mecánicas.