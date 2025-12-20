Tren de alta velocidad mata a 7 elefantes que cruzaban vías en noreste de India

El choque ha provocado el descarrilamiento de la locomotora, sin que se hayan registrado heridos

Siete elefantes han muerto y uno ha resultado herido este sábado, cuando un tren que partió de Nueva Delhi ha arrollado a una manada de esos animales en el noreste de la India. “Estamos profundamente entristecidos por la muerte de siete elefantes —tres adultos y cuatro crías— en una trágica colisión ferroviaria ocurrida hoy”, ha informado en su cuenta de X Himanta Biswa Sarma, jefe del Gobierno del Estado de Assam, en el noreste del país.

La locomotora ha descarrilado tras el choque, sin que se hayan registrado heridos entre los pasajeros. En cuanto a los paquidermos, en los últimos cinco años han muerto al menos 79 ejemplares por colisiones con trenes en este país, según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente.